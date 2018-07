Catalin Scarlatescu, achiziție de ultima ora. Pe ce și-a cheltuit vedeta o parte din bani. “Nu e un sport costisitor!”

Magistratii Tribunalului Bucuresti i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecti retinuti marti in dosarul mortii paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor.

Judecătoria Craiova l-a condamnat, luni, la un an şi două luni de închisoare cu executare pe portarul Andrei Preda, poreclit "Gogoaşă", care legitimat la echipa FC U Craiova 1948, din liga a treia (echipa lui Adrian Mititelu), informează Gazeta de Sud. Citește mai departe...

Lava care inca curge din vulcanul Kilauea, cel care a erupt de mai multe ori in luna mai, a creat o mica insula in largul coastei statului Hawaii.

De multe ori ai vrut să guști, dar te-ai oprit pentru că ești convinsă că porumbul fiert îngrașă? Ei bine, îl poți savura fără să adaugi kilograme în plus. Citește mai departe...

Președintele american Donald Trump a cheltuit o sumă fabuloasă pentru publicitatea politică din SUA. Concret: liderul am ...

Un român în vârstă de 18 ani şi o fetiţă de 11 ani din România au fost prinşi de poliţie în oraşul american Friendswood, din statul Texas, şi sunt suspectaţi că ar face parte dintr-o organizaţie criminală de amploare, relatează marţi chron.com. Fabrizio Victor Slatineo a fost arestat luni după o oprire în trafic, efectuată […] The post O fetiță de 11 ani din România, acuzată că ar face parte dintr-o organizație criminală appeared first on Cancan.ro.