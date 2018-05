Catalin Scarlatescu se pregateste sa devina tata. Declaratia sa vine dupa ce a fost cerut in casatorie

Catalin Scarlatescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar daca unele doamne si domnisoare il preferau cu kilograme in plus, Catalin Scarlatescu nu duce lipsa de admiratoare acum, dupa ce a slabit enorm. Astfel, recent, juratul de la "Chefi la cutite" a fost cerut in casatorie. Reactia lui, dar si declaratiile care au urmat dupa acest moment de senzatie au fost inregistrate. Catalin Scarlatescu a fost cerut pentru a treia oara de sot de aceeasi femeie. Aceasta este nimeni alta decat Angie Cobut, fosta concurenta de la "Chefi la cutite", care a recunoscut de mai multe ori ca are o pasiune pentru celebrul sef. Ea si-a pregatit si un plan de rezerva in cazul in care Scarlatescu, in varsta de 45 de ani, i-ar refuza propunerea: ii cere ...