Catalogul din tenis - Ce nota a primit Simona Halep din partea jurnaliștilor italieni

Jurnalistii italieni au publicat "catalogul din tenisul feminin", la finalul unui sezon pe care Simona Halep l-a dominat in mare masura, scrie ziare.com

Dupa cel mai bun an din cariera, in care a reusit sa-si treaca in palmares primul titlu de Grand Slam, Simona a primit nota 9 din partea italienilor de la Sport Face.

"Poate ca finalul de sezon a redus cumva impresia generala asupra modului in care Simona Halep a dominat clasamentul in acest an, cu un avans important si pentru inceputul lui 2019.

In 2018 a fost o adevarata protagonista, disputand 6 finale, mai mult decat oricare alta jucatoare, avand trei victorii si trei infrangeri. In plus, romanca si-a luat si revansa intr-o finala de Grand Slam", a scris publicatia italiana.

Simona a primit cea mai mare nota dintre jucatoarele din circuit, alaturi de Naomi Osaka.

Angelique Kerber, Sloane Stephens si Elina Svitolina au primit nota 8.5, Caroline Wozniacki nota 8, in timp ce Petra Kvitova, Kiki Bertens si Daria Kasatkina au fost notate cu 7.5.

Surpriza anului a fost desemnata Daria Kasatkina (nota 8), in timp ce Serena Willimas este considerata revenirea anului (nota 8).