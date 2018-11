Catalogul eMAG Black Friday a fost publicat! Preturi socand de mici

eMAG Black Friday google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catalogul eMAG Black Friday 2018 aduce milioane de produse la preturi reduse. Da, este vorba chiar de ordinul milioanelor, pentru ca anula acesta eMAG are in total trei milioane de oferte speciale pregatite pentru Vinerea Neagra a reducerilor. Ce-i drept, interesul romanilor pentru Black Friday a crescut foarte mult de la an la an, doar in Ungaria interesul este mai mare decat in Romania. In rest, romanii sunt mai atenti la oferte decat polonezii, cehii, croatii, bulgarii, ucrainienii sau slovacii. Catalogul eMAG Black Friday 2018 Asadar, daca vrei sa fii atent in noaptea asta de Black Friday, e bine sa stii ce contine catalogul eMAG: 50.000 de televizoare, 76.000 de telefoane, 20.000 de laptopuri ...