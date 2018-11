Catalogul Flanco BLACK FRIDAY 2018 a fost publicat. REDUCERI totale

Flanco Black Friday google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FLANCO catalog BLACK FRIDAY 2018. "In perioada 16-19 noiembrie, Flanco isi va actualiza oferta de Black Friday cu noi produse cu reduceri de pana la 80%, in toate magazinele din tara si pe www.flanco.ro." anunta Flanco. Totodata, FLANCO a creat un catalog special pentru reducerile din reteaua de 131 de magazine, valabile in perioada 16-19 noiembrie. Pe flanco.ro, retailerul va da startul ultimului weekend de Black Friday in aceasta noapte, dupa ora 00:00. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=wind ...