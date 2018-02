Catastrofa care pandeste omenirea. Seria de cutremure din ultima perioada agita scoarta terestra - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cutremurele care au avut loc in ultima perioada in Cercul de Foc agita scoarta terestra. O sumedenie de cutremure au lovit placa supranumita Cercul de Foc saptamana trecuta, reinnoind temerile ca un cutremur masiv este pe cale sa se produca. Seismele au lovit langa Japonia, Guam si Taiwan, in jurul asa-numitului Cerc de Foc al planetei. Cercul de Foc este o zona in forma de potcoava, care este un focar pentru activitati tectonice si vulcanice. Unii au sugerat ca frecventa si proximitatea seismelor sunt semne ale unui cutremur mai mare Expertii au sustinut ca evenimentele din jurul Cercului de Foc sunt rareori legate si ca, in majoritatea cazurilor, dezastrele adiacente sunt o coincidenta. Insa, exista specialisti care vin si ...