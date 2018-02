Cate zile de post trebuie sa tinem inainte sa mergem la spovedanie? Sa nu te abati de la aceste lucruri!

spovedanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cate zile de post trebuie sa tinem inainte de a merge la spovedanie? Daca mergeti in a 40-a zi de post, 40 de zile. Daca mergeti in prima zi, o zi de post si, in urmatoarele 39 de zile, continuati postul. Cu alte cuvinte, cand e de postit, e de postit! Ideea aceasta cu spovedania si postul de dinainte de spovedanie este una dintre – iertati-mi cuvantul prost – idolatrizarile legate de Ortodoxia noastra, una dintre falsele rigorisme pe care le-am impus, pentru ca sunteti – si aici zic si eu, ca fiul meu, piua, ca v-am prins – de foarte multe ori tentati sa ziceti: „nu ma duc la spovedit, pentru ca am mancat azi dupa-masa nu stiu ce. Nu fac aia, ca…” Daca e sa fi ...