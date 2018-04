Cate zile libere vor avea romanii de Paste

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De anul acesta, romanii se pot bucura de mai multe zile libere, sarbatorile nelucratoare ajungand acum la 15. Cu ocazia Pastelui, vor fi de data aceasta patru zile libere: Vinerea Mare, Sambata Mare, prima zi de Paste – duminica si a doua zi de Paste – luni. Zile libere Paste. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in vigoare luna martie 2018. Asadar, salariatii se vor bucura, pentru prima oara, de timp liber in Vinerea Mare incepand din acest an si vor beneficia de o minivacanta de patru zile. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioasa crestina numite Triduum Sacru, din care fac parte Joia Mare, Vi ...