Cateva trucuri pentru a face cald in casa fara sa pornesti centrala. Asa vei face economii la plata facturilor

Din nefericire, nu poti impiedica vremea rece sa vina, dar din fericire, poti sa nu ingheti in propria casa, si asta fara a plati sume colosale la plata utilitatilor. Afla in continuare cateva trucuri care te vor ajuta sa ai in casa o temperatura acceptabila fara sa dai la maximum caldura din centrala. 1. Izolarea cu folie de aluminiu. Daca ai renuntat la caloriferele vechi din motive de estetica si acum ai un calorifer nou instalat langa perete, stii ca acestea se incing foarte repede, dar incalzesc destul de greu peretii casei. In acest caz, poti sa pui in spatele caloriferului o folie de aluminiu, care se ...