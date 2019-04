Cati bani a platit Tamas ca sa iasa din inchisoare si ce interdictii i-au fost impuse

Gabriel Tamas 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa 6 nopti petrecute in arestul politiei israeliene, Gabriel Tamas s-a intors acasa. Fotbalistul prins baut la volan dupa ce a condus cu 205 kilometri pe ora pe o autostrada din Israel, a fost plasat in arest la domiciliu si are mai multe interdictii. Ovidiu Oanta, Stirile ProTV: „Vestile vin de la jurnalistii israelieni, care urmaresc cu mare atentie cazul. Gabriel Tamas si-a petrecut zeci de ore in arestul politiei. Politistii au esuat, putem spune, in incercarea de a-i convinge pe judecatori sa-l mai tina in spatele gratiilor, cata vreme, apreciaza ei, este un adevarat pericol. Cautiune de zeci de mii de shekeli, platita de Tamas Avocatii lui Tamas au convins magistratul ca poate fi anch ...