Cati bani ar putea primi Meghan Markle in cazul in care ar divorta de Printul Harry

Pe data de 19 mai 2018 a avut loc cel mai mare eveniment al Casei Regale din ultimii ani, si anume casatoria Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle. Nunta a fost urmarita de 2 miliarde de oameni de pe intreg globul, Desi nunta a fost televizata, nu toate momentele au putut fi vazute pe micul ecran. Unul dintre aceste momente a fost cel din anticamera in care cei doi au semnat in registrul de casatorie. Acela a fost si momentul in care cei doi au semnat si un… contract prenuptial. Contractul a fost impus de catre Regina Elisabeta a doua. Desi Printul Harry nu ar fi vrut sa semneze, Regina a pus piciorul in prag. Mainile lui Harry au fost legate si nu a putut decat sa se conformeze, si la fel a facut si Meghan.