Cati bani fac Clejanii din muzica? Asa au facut avere Viorica si Ionita de la Clejani, sumele sunt enorme

Viorica si Ionita de la Clejani au incasat 21.500 euro de la Primaria Sectorului 5 pentru evenimentul Zilele Recoltei, ”pe asociatie”.

Asociatia ”Dragostea de la Clejani”, controlata de Ionita si Viorica, a incasat o suma-record de la Primaria Sectorului 5, pentru un singur eveniment. Circa 21.500 euro au intrat in conturile asociatiei, adica aproape la fel de mult cat ”produce” aceasta intr-un an.

Asociatia Clejanilor a raportat cifre relativ modeste in ultimii ani. Astfel, anul trecut, asociatia ”Dragostea de la Clejani” a avut venituri totale de aproape 140.000 lei si a raportat un excedent (profit) de 79.606 lei. Organizatia are zero angajati si are ca obiect de activitate: ”interpretarea si creatie artistica”.

Au luat 23.000 euro dintr-un foc

In 2016, asociatia a raportat venituri totale de 110.000 lei si un excedent de 14.148 lei, in 2015, veniturile au fost de 208.000 lei, iar excedentul de 123.827 lei, iar in 2014, veniturile au fost de 331.611 lei, iar excedentul de 31.500 lei.

Conform Tolo.ro, in afara de cei 21.500 euro primiti ”pe asociatie”, Clejanii au mai primit la acelasi eveniment, alti 11.500 euro pe o alta firma a lui Ionita, ”Moftify”.

Ionita si Viorica de la Clejani au concertat la Zilele Recoltei, in Piata Ferentari, la inceputul acestei luni, alaturi de artisti precum: Alex Velea, Connect-R, Elena Gheorghe, Niculina Stoican, etc.

