”Cati bani faci din vlogging?” Raspunsul oferit de Selly

Selly si Vitalie Cojocari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vloggerul Selly a reactionat la o intrebare pe care o primeste, poate, cel mai des: cat castiga din YouTube. Selly a depasit de curand 2.000.000 de abonati pe canalul sau de YouTube. Vloggerul a vorbit cu Vitalie Cojocari despre subiectul monetizarii. Vitalie Cojocari: O intrebare care ti s-a pus de 1.000.000 de ori, ti-o pun eu a 1.000.001 oara: cati bani faci din vlogging? Selly: O intrebare la care nu o sa raspund niciodata, stiti foarte bine asta. Nu consider ca e important si trebuie dezvaluit. Fiecare are informatia asta si o tine pentru el? Ce salariu ai? Spun ca idee, nu are o relevanta atat de mare. Sigur, pe unii oameni i-ar putea ajuta, dar nu e un lucru pe care sa il auzi de l ...