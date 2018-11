Cati bani vor primi in mana romanii dupa cresterea salariului minim. Calculator salariu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul majoreaza salariul minim pe economie pentru a doua oara in acest an. De data aceasta, l-a majorat diferentiat, angajatii cu studii superioare sau vechime de peste 15 ani in munca urmand sa primeasca mai multi bani decat ceilalti. RomaniaTV.net a calculat cati bani vor primi mai mult romanii in mana (net) dupa majorarea salariilor. Actualmente, salariul minim brut pe economie este 1.900 de lei. La acest nivel, potrivit unui calculator salarial, un angajat primeste in mana 1.162 de lei (diferenta sunt contributiile retinute la asigurari sociale, impozite etc.). Dupa ce majorarea va intra in vigoare, angajatii care primesc salariu minim pe economie vor fi platiti diferentiat: Ministerul Muncii a anuntat praguri de 2.080 de ...