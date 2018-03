Cati metri patrati are locuinta ta? Se pregateste o noua lege! Din pacate, toti romanii vor avea de suferit! Iata motivul

Bloc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prima varianta a programului de guvernare PSD venea cu promisiunea unei cote de TVA zero pentru achizitia de locuinte noi. Propunerea a picat pentru ca nu respecta o directiva a Uniunii Europene. Ministrul pentru Afaceri, Radu Oprea, a declarat recent ca s-a cerut reintroducerea acestui proiect de lege la Camera Deputatilor. In prezent, cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru locuintele care au o suprafata mai mica de 120 de mp si un pret care nu depaseste pragul de 450.000 de lei. In plus, aceasta cota se aplica doar o singura data beneficiarilor. Autoritatile vor sa modifice normele de aplicare a TVA 5%, insa nu se stie daca vor elimina pragul de 450.000 de lei sau daca vor permite aplicare ...