Catina este regina imunitatii si remediul anti-imbatranire – Cum se prepara corect Catina cu Miere

Catina, regina imunitatii, numita „Ginsengul romanesc”, certificata ca un bun vaccin antigripal, datorita fructelor sale, ca niste bobite aurii, care se coc toamna, ne ofera un nesperat ajutor tuturor, indiferent de varsta sau afectiuni.

Conform cercetarilor efectuate de specialisti, catina care creste in tara noastra are un continut chimic de exceptie, poate cel mai bogat din intreaga lume.

Niciunde in lume nici varietatea naturala, nici soiurile ameliorate nu contin atat de multe principii active, vitamine, minerale, microelemente, flavonoizi si aminoacizi cat cele intalnite la nivelul catinei care creste in tara noastra, mai ales in zona subcarpatica.

Fructul de catina contine de doua ori mai multa vitamina C decat macesul si de 10 ori mai mult decat citricele, de asemenea, contine o cantitate de trei ori mai mare de vitamina E decat germenii de grau, de trei ori mai multa vitamina A decat morcovii si de 4 ori mai multe enzime, care protejeaza corpul de radicalii liberi, in comparatie cu ginsengul.

In fructele coapte continutul de vitamina C depaseste 400-800 mg la 100 g suc proaspat. Alte vitamine prezente in fruct sunt A, B1, B2, B6, B9, E, K, P, F. Mai regasim celuloza, betacaroten (intr-un procent net superior celui din pulpa de morcov), microelemente ca fosfor, calciu, magneziu, potasiu, fier si sodiu, uleiuri complexe, aminoacizii esentiali, acizii grasi esentiali.

Uleiul de catina este folosit in tratamentul ulcerului gastric si duodenal, diareei, urticariei si starilor alergice, maladiilor neuroendocrine, reumatismului, afectiunilor circulatorii si hepatice, alcoolismului, anemiei, asteniei si chiar stresului.

Uleiul de catina ajuta la reglarea tranzitului intestinal, fiind de folos persoanelor care sufera de constipatie. Are un efect protector asupra gingiilor.

Extractele din frunze si ramuri au actiune diuretica.

Catina contine o diversitate de nutrienti care au grija de sanatate fiind recomandata si in situatiile cand dorim sa scapam de cateva kilograme. Acest fruct este printre putinele surse naturale de acizi grasi omega-7, care ne poate ajuta sa ramanem slabi.

Uleiul de catina, presat la rece, incetineste imbatranirea pielii.

Pe langa vitamina C, vitaminele E si A face din catina si uleiul extras din ea, cea mai buna solutie naturala pentru regenerarea pielii.

Este potrivit pentru toate tipurile de ten, avand un puternic efect antirid. Datorita ingredientelor active din continutul sau, uleiul de catina presat la rece vindeca pielea de arsuri (inclusiv solare), rani, psoriazis, dermatite, eczeme, acnee, herpes.

Vinul de catina poate fi considerat un remediu natural, deoarece ajuta organismul vitaminizandu-l, avand in acelasi timp si o actiune tonica.

Iata cum se prepara corect catina cu miere:

Adauga o parte de miere la trei parti de fructe de catina. Dupa spalarea si zdrobirea fructelor de catina, adauga-le intr-un borcan pana ce se umple pe jumatate. Toarna miere peste ele pana la umplerea completa a borcanului. Inchide borcanul etans, apoi pastreaza-l la frigider.

Dupa o saptamana, incepe sa iei din acest amestec cu aroma deosebit de placuta cate o lingurita sau doua in fiecare dimineata, pe stomacul gol, timp de cel putin o luna, asta pentru a-ti creste imunitatea si pentru a avea o sanatate de fier.

Precautii sau contraindicatii in consumul de catina nu exista.

