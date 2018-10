Catina, regina imunitatii si remediu anti-imbatranire

catina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catina, regina imunitatii, numita „Ginsengul romanesc”, certificata ca un bun vaccin antigripal, datorita fructelor sale, ca niste bobite aurii, care se coc toamna, ne ofera un nesperat ajutor tuturor, indiferent de varsta sau afectiuni. Conform cercetarilor efectuate de specialisti, catina care creste in tara noastra are un continut chimic de exceptie, poate cel mai bogat din intreaga lume. Niciunde in lume nici varietatea naturala, nici soiurile ameliorate nu contin atat de multe principii active, vitamine, minerale, microelemente, flavonoizi si aminoacizi cat cele intalnite la nivelul catinei care creste in tara noastra, mai ales in zona subcarpatica. Fructul de catina contine de doua ori mai mul ...