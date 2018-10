Cativa bucuresteni lupta in instanta cu dezvoltatorii imobiliari care vor sa umple cu blocuri malul lacului Baneasa

Mai multi bucuresteni care locuiesc pe malul sudic al lacului Baneasa, in cartierul Damaroaia, sunt hotarati sa blocheze, in instanta, constructia unui bloc de apartamente ce ar urma sa se ridice, in curand, printre casele lor. Oamenii sunt suparati pe autoritati, care - in ciuda faptului ca n-au construit in zona nici sistem functional de canalizare, nici drumuri si nici parcari - le permit, totusi, dezvoltatorilor imobiliari sa aglomereze cartierul de case cu blocuri mari, construite adesea ...