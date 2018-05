Catrinel Marlon (Menghia), ambasador Chopard la Festivalul de Film de la Cannes 2018 - VIDEO

Fotomodelul şi actriţa română Catrinel Marlon (Menghia) este ambasadorul brandului Chopard la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes, unde a lansat pe 9 mai proiectul „Cannes is in the air”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Catrinel Marlon este imaginea aleasă de Caroline Scheufele, proprietara Maison Chopard, principalul sponsor al Festivalului de Film de la Cannes, pentru noua campanie a brandului. Ea prezintă, în cadrul proiectului, o poveste a cinematografiei exprimată în şase episoade regizate de Alexis Weller, ce este promovată pe platformele social media. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Casa Chopard este creatoarea trofeului Palme d’Or, prestigiosul premiu oferit în cadrul festivalului. În afara carierei de model, Catrinel Marlon a fost implicată în mai multe proiecte cinematografice, cel mai recent, în lungmetrajul „Gomera”, pe care regizorul Corneliu Porumboiu l-a filmat în România şi Spania. În coproducţia România-Franţa-Germania, care va fi lansată în 2019, ea deţine rolul principal. În plus, ea este personajul principal în cel mai recent videoclip al lui Andrea Bocelli, care va fi lansat la finalul acestui an. Ei colaborează şi la evenimentul caritabil „Celebrity Fight Night in Italy”, organizat de Bocelli şi soţia lui, Veronica. Catrinel Marlon va fi amfitrioana uneia dintre serile viitoarei ediţii, care va avea loc pe 6 septembrie. Sumele care vor fi strânse în cadrul evenimentului vor fi donate către Andrea Bocelli Foundation şi Muhammad Ali Parkinson. În ultimii ani, Catrinel a fost promotor a peste 30 de mărci comerciale prezente la nivel mondial. A ...