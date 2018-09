Cauta in gunoaie si vindea pixuri pe strada pana cand cineva i-a facut o poza si a observat ceva la fata lui. Poza a ajuns pe internet si de atunci e un alt om

pixuri

Aceasta este o poveste despre modul in care un refugiat sirian care abia reusea sa supravietuiasca in Beirut, Liban, a reusit sa-si schimbe complet viata dupa ce un om i-a facut o poza in timp ce muncea din greu pe strazi.

Tatal, Abdul, originar din Siria, incerca sa convinga oamenii sa-i cumpere pixurile pe strazile din Beirut, in timp ce isi cara fiica in brate. Desi era foarte cald afara, el nu voia sa renunte fiindca asta ar fi insemnat ca fiica lui n-ar mai fi avut ce sa manance.

Dar cineva i-a facut o poza, cineva care i-a surprins hotararea de a supravietui, a postat apoi imaginea pe internet, aceasta a devenit virala si cineva l-a ajutat.

Gissur Simonarson este un dezvoltator de site-uri din Norvegia, el a vazut la fel ca toata lumea imaginea pe internet si a inceput o strangere de fonduri in numele lui Abdul si al familiei lui. Astfel oamenii au putut dona suma de 200.000 de dolari.

Banii au ajuns la Abdul care a dovedit ca e un om chibzuit si inteligent. Nu i-a cheltuit pe toti, ci a inceput trei afaceri. In plus, pentru a-i ajuta pe cei 1,2 milioane de refugiati care traiau in Liban, Abdul a decis sa angajeze 16 refugiati sirieni. Pe langa asta el a ajutat financiar, de atunci, atat pe membri familiei sale cat si pe prieteni.

Acum viata lui Abdul este complet schimbata, iar fetita lui este fericita. Cu ajutorul oamenilor si datorita inteligentei sale, a trecut de la cautatul in gunoaie si vinderea de pixuri pe strada, la a fi un respectat om de afaceri.

