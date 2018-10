Cautarea victimelor continua, dupa puternicul cutremur urmat de tsunami din Indonezia; bilantul mortilor a ajuns la 1.558

După o săptămână de la producerea unui cutremur puternic şi unui tsunami care au făcut ravagii în insula indoneziană Sulawesi, Hasnah îşi aminteşte cu greu numele tuturor rudelor pe care încearcă să le găsească printre mormanele de noroi şi resturi care au fost, până recent, cartierul ei, relatează vineri Reuters, potrivit Agerpres.

În vârstă de 44 de ani, Hasnah este din Petobo, un sat situat la sud de oraşul Palu, unde seismul cu magnitudinea 7,5 produs săptămâna trecută a declanşat un fenomen numit lichefiere, care a transformat pământul într-o mare de noroi.''Peste jumătate din familia mea a dispărut'', a spus Hasnah pentru Reuters. ''Nici măcar nu pot enumăra câţi. Doi dintre copiii mei s-au dus, verii mei, sora, cumnatul şi copiii lor, totul a dispărut'', a spus ea printre suspine.Bilanţul oficial al cutremurului şi tsunamiului pe care l-a declanşat este de 1.558 de morţi, însă cifra ar putea creşte pe măsură ce alte trupuri neînsufleţite sunt recuperate din Palu, unde au fost înregistrate cele mai multe victime.Numărul victimelor din zonele îndepărtate, unele dintre acestea izolate după alunecările de teren şi distrugerea căilor rutiere, abia pot fi cunoscute. Printre aceste regiuni se numără şi Petobo, unde nimeni nu ştie câţi oameni şi-au pierdut viaţa în urma lichefierii pământului. Conform Agenţiei naţionale pentru gestionarea dezastrelor, 1.700 de locuinţe dintr-un singur cartier ar fi fost înghiţite, iar sute de persoane au decedat.''Am văzut casa noastră aspirată în pământ. Era ca un mixer care amesteca totul în calea sa'', a povestit Hasnah care, la fel ca mulţi indonezieni, are un singur nume.

''Am noroc pentru că sunt în viaţă, însă mă simt ca şi cum n-aş vrea să fiu'', a mărturisit ea.



Hasnah a adăugat că în prezent are suficientă mâncare şi apă, însă s-a arătat nemulţumită că operaţiunile de căutare şi salvare din zona sa care au început abia joi. ''Sunt atât de dezamăgită. Ei au spus că vor veni cu utilaje grele, însă n-au făcut-o. Au minţit'', a declarat femeia din Petobo.



Sătui să aştepte ajutor, sătenii au început chiar ei operaţiunile de căutare a victimelor. ''Am semnalat posibilele victime cu ajutorul beţelor. Se vedea câte un picior ieşind (dintre dărămături), însă nu era nimeni aici să le scoată'', a relatat Hasnah.



Primele semne de revenire după fenomenele naturale dezastruoase încep să se întrevadă în Palu. Furnizarea energiei electrice a fost restabilită, unele magazine s-au redeschis, iar ajutoarele şi combustibilul sunt pe drum.



Medici din mai multe zone ale Indoneziei au venit în această parte a ţării pentru a-şi oferi ajutorul. Spitalul Budi Agung are o capacitate de 134 de paturi, iar în exterior a fost amenajat cu un cort cu alte circa 20 de paturi. Toate sunt pline.



Potrivit personalului medical, mulţi pacienţi prezintă un risc ridicat de infecţie deoarece au fost îngropaţi în noroi.



''La acest moment, cazurile urgente au fost gestionate. Majoritatea intervenţiilor chirurgicale au vizat fracturi. Însă numărul şi natura leziunilor au fost mult agravate de lichefiere şi noroi'', a declarat unul dintre medici, Muhammad Riendra. ''Toate rănile erau murdare'', a explicat el.



Salvatorii pătrund în districtele în care locuitorii care au supravieţuit au fost nevoiţi să caute nuci de cocos, banane şi manioc pentru a se hrăni. Un elicopter al Crucii Roşii încărcat cu pături şi corturi, care a aterizat vineri pe un câmp din cartierul Sigi, situat în Palu, a fost luat cu asalt de locuitori. Aceştia s-au îmbulzit să ajungă la provizii chiar înainte ca elicele aeronavei să se oprească, potrivit martorilor.



Sulawesi este una dintre cele cinci insule principale ale arhipelagului şi, ca şi celelalte, prezintă un ridicat risc seismic şi de tsunami.