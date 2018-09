Cautari disperate la Iasi! Un barbat de 67 de ani este dat disparut de ieri de la ora 15:30!

Ilascu Ion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de ieri, un barbat in varsta de 67 de ani, Ilascu Ion, a disparut. Ultima data a fost vazut ieri, la ora 15:30, la Spitalul Sf. Spiridon. Potrivit rudelor, acesta era imbracat ultima data cand a fost vazut exact ca in fotografii. Ca semn distinctiv, acesta are un tatuaj cu o sirena pe bratul stang. Precizam ca acesta sufera de dementa senila si este confuz. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({i ...