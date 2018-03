Cauza mortii lui Andrei Gheorghe. Concluzia anchetatorilor

Andrei Gheorghe

Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Asta este concluzia anchetatorilor, dupa primele cercetari. Jurnalistul a fost gasit mort in locuinta sa, dupa mai bine de 12 ore de la deces.

Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baia locuintei sale de o persoana care a alertat imediat autoritatile. Potrivit Politiei Ilfov, in jurul orei 22,15, politistii IPJ Ilfov au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Voluntari, a fost gasita o persoana decedata. Politistii s-au deplasat la fata locului, pentru a stabili identitatea persoanei si cauzele producerii decesului. Acesta a fost identificat ca fiind Andrei Gheorghe, in varsta de 56 de ani.

Din primele cercetari se pare ca Andrei Gheorghe a suferit un stop cardio-respirator, cu cel putin 12 ore inainte sa fie gasit. Politia a deschis un dosar de moarte suspecta in acest caz.

Cine a fost Andrei Gheorghe

Andrei Gheorghe a fost un prezentator si realizator de radio si televiziune din Romania. El si-a inceput activitatea jurnalistica in 1991, ca reporter special la Radio Constanta, unde a ramas pana in 1993. A devenit cunoscut la emisiunea de radio 13-13, realizata la Pro FM Bucuresti (1996-2002). La postul PRO TV a moderat si emisiunea “Lantul Slabiciunilor”.

In 2002 si 2003, a realizat la Antena 1 emisiunea “Gheorghe” si a reluat emisiunea “13-14”, mai intai la Radio 21 si apoi la Radio Total (2005-2006).

A avut un rol secundar in filmele Amen (2002) al lui Costa Gavras, Tinerete fara tinerete (2007) al lui Francis Ford Coppola si a colaborat cu trupa de hip hop Parazitii pentru albumul ‘Irefutabil’. A mai realizat un scurtmetraj in 2008, numit Dubla personalitate.

In 2004 a devenit consilier media si realizator de emisiuni (‘Politica, frate!’ si ‘Am o stire pentru tine!’) la Realitatea TV, post cu care a incheiat colaborarea in mai 2008. A scris la Academia Catavencu si in ghidul 24-FUN.

La 16 martie 2009 a revenit in trustul Realitatea-Catavencu, unde a fost realizatorul emisiunii ‘Cu Gheorghe si Mihaiu’ de la Radio Guerilla. Din septembrie 2009, timp de trei luni, a fost moderatorul unui reality show romanesc difuzat la postul TV Kanal D, Rataciti in Panama.

La 4 ianuarie 2010, Andrei Gheorghe a preluat functia de consilier al ministrului finantelor, Sebastian Vladescu, fiind responsabil cu coordonarea Departamentului de Comunicare. A ocupat acest post pana la 26 februarie 2010, cand Ministerul Finantelor a incetat relatiile contractuale cu acesta.

