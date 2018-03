Cavalerul si centura de castitate

Un cavaler urma sa plece in cruciada. Isi facu bagajele, ii puse sotiei centura de castitate si dadu cheia centurii celui mai bun prieten, spunandu-i:

- Daca nu ma intorc in 3 ani, o poti avea pe sotia mea.

Si isi vazu de drum. Dupa o ora de mers, auzi zgomot de galop in spate lui si se opri. Cand colo, era tocmai prietenul lui. Cand acesta a ajuns langa el, ii spuse gafaind:

- Mi-ai dat alta cheie! :)

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.