Cavalleria Rusticana & Pagliacci, in regia lui Ion Caramitru, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Distribuie Tweet Facebook E-mail Exista ceva mai bun si mai frumos decat o casa cu un miros minunat in jur. Multi oameni nu sunt constienti de acest lucru, dar mirosul din casele noastre afecteaza foarte mult starea noastra de spirit. ...

O fetiță de 13 ani din Alexandria a fost lovită de o mașină condusă de un consilier al Gărzii Forestiere. Șoferul era beat, informează Mediafax, iar după comiterea accidentului a fugit de la locul faptei. El a fost găsit mai târziu, polițiștii stabilind că bărbatul avea și permisul suspendat pentru… băutură. Potrivit IPJ Teleorman, polițiștii au […] The post O fetiță de 13 ani din Alexandria a fost lovită de o mașină condusă de un consilier al Gărzii Forestiere appeared first on Cancan.ro.