Caverna de la Polovragi și miracolul vindecarilor

La patru ore de mers cu masina din Bucuresti, langa comuna gorjeana Polovragi, in Muntii Capatanii, se gaseste una dintre cele mai mari cavități stâncoase din tara noastră. Speologii inca nu i-au gasit capătul, iar legenda spune ca ieșirea e tocmai in Transilvania, la Sarmisegetuza. O zi “cheltuita” ca sa vizitezi o pestera in […] Articolul Caverna de la Polovragi și miracolul vindecărilor apare prima dată în AM Press.