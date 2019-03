Caz incredibil! Controloara de tren condamnata la 3 ani de inchisoare pentru 60 de lei

Tatiana Baumann google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Condamnata la trei ani de inchisoare pentru un presupus prejudiciu de 60 RON. Este povestea halucinanta a unei controloare de tren agatata in dosarul nasilor de tren de la Brasov. Tatiana Baumann a fost condamnata la inchisoare pentru o mita pe care spune ca nu a luat-o si pentru care culmea, a emis si chitanta. Presupusa mita a fost incasata pentru stat, cu chitanta. Femeia a incercat sa faca lumina in aceasta ancheta, insa nimeni nu a ascultat cu atentie povestea. Acum, cand cere revizuirea dosarului, Tatiana spera ca justitia sa deschida ochii. Femeia a fost condamnata la trei ani de inchisoare, trei luni si trei zile. Povestea e urmatoarea: o tanara a inceput sa planga disperata in fata ei ca ...