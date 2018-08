Caz incredibil in Romania! O mama a incercat sa fuga cu copilul ei din tara! L-a ascuns pe bancheta din spate

Politist de frontiera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de Frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit ascuns, sub bancheta din spate a unui microbuz, un minor in varsta de 5 ani, pentru care mama sa nu avea documente de calatorie. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frintiera, in dimineata zilei de vineri, 17 august, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara, calatorind ca pasager intr-un microbuz marca Volkswagen, o femeie, cetatean roman, in varsta de 30 de ani, domiciliata pe raza judetului Sibiu. La controlul efectuat asupra microbuzului, politistii de frontiera au descoperit asc ...