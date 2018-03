Caz incredibil la Cluj: Impuns cu furca de un consatean, pentru a nu denunta un furt de lemne

Lovit cu furca de un consatean

Vasile Viorel Corpodean este un agricultor şi crescător de animale, în vârstă de 32de ani, din localitatea clujeană Crişeni, comuna Mociu. Arată că în urmă cu câteva zile a fost atacat cu o furcă – şi împuns în zona mâinilor şi a spatelui – de un consătean, arata Sorin Grecu pentru Gazeta de Cluj. Acesta a prins o ură de neoprit faţă de el şi întreaga lui familie pentru că are impresia că Viorel îl toarnă la poliţie pentru furturi de lemne, „activitate” pentru care a strâns deja câteva dosare penale. Acum victima promite că nu-l va ierta pe atacator şi-l va urmări în justiţie până-n pânzele albe…

Bărbatul aşteaptă, calm, pe coridoarele I.M.L. Cluj să fie poftit în cabinetul de consultaţii al instituţiei. Mărturiseşte că vinerea trecută a avut parte de experienţa vieţii sale, trecând pe lângă moarte: „Trăiesc în satul Crişeni, chiar lângă pădure, şi acest Bucurel – un rom trecut de 50 de ani – are permanent treabă cu mine şi cu familia mea. Se jură peste tot că nu se lasă până nu mă omoară, fiindcă eu sunt cel care îl torn la poliţie pentru furtişagurile sale de lemn din pădure. N-am luat în seamă ameninţările lui, însă, vineri, se vede că omul îşi pusese în gând chiar să treacă la acţiune. Când l-am întâlnit avea o furcă în mână dar nu am bănuit nicio clipă că mi-ar purta vreun gând rău şi ar vrea să ma atace cu ea. Ca urmare, când l-am întâlnit, l-am salutat frumos, i-am strâns mâna şi i-am întors spatele, ca să trec peste un gărduleţ care desparte drumul de curtea grădinii mele”. Ei, bine – arată Corpodean – în acea clipă, când tocmai încălecase gardul, ca să treacă în curtea proprie, consăteanul l-a lovit pentru prima dată, cu furca, în zona coastelor, iar apoi, când bietul om a încercat să se apere de a doua lovitură, l-a înţepat chiar în braţ. „Aşa căzut fiind, a rupt un lemn dintr-un gard şi mi-a mai aplicat câteva lovituri şi-n cap iar eu am auzit – ca prin vis – întrebând un trecător, după ce se depărtase de mine, dacă am murit. Apoi, chemată de cineva, a venit la faţa locului o ambulanţă şi m-a transportat rapid la U.P.U. Acolo, după ce-am primit primul ajutor am fost purtat pe la mai multe clinici, pentru investigaţii”, mărturiseşte, dezorientat, tânărul. Este poftit curând în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate câteva zile de îngrijiri medicale, sub rezerva adăugării altor zile după un consult temeinic la Clinica O.R.L. Asta, însă, doar în cazul descoperirii, de către medicii de specialitate, a unor noi urme de violenţă.

Îşi împătureşte cu grijă certificatul şi adaugă, înainte să părăsească incinta instituţiei: „Acuma mă prezint la Postul de poliţie din Apahida să fac plângere, iar doar mâine am să apelez la un medic de la un cabinet particular, eu neavând nicio formă de angajare, ca să apelez la unul de la stat – asta pentru că sunt proprietar de oi şi alte animale. Dar, nu-i nimic, mă prezint la „lege” cu hârtiile pe care le am şi aştept să văd ce va da aceasta”!

“La data de 9 martie a.c., poliţiştii au intervenit pentru aplanarea unui conflict pe raza localităţii Crişeni, unde un bărbat a fost agresat, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi. A fost înregistrat un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În cadrul acestui dosar se vor stabili circumstanţele exacte în care s-a produs incidentul si se vor lua măsurile legale care se impun”, a declarat, pentru sursa citata, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

