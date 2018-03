Caz incredibil la Cluj: Tanara torturata de concubin in cotetul porcilor, totul cu stirea autoritatilor. Cand a incercat sa intervina, tatal fetei a fost si el batut

FlorinTanta

Incidente de o atrocitate rar intalnite au loc intr-o colonie de romi din comuna clujeana Sanpaul, acolo unde o tanara femeie, cu doi copii minori, este sechestrata si batuta de mai multa vreme in gospodaria concubinului ei, iar totul se intampla cu stiinta autoritatilor. Ba, mai mult,arata Gazeta de Cluj, dupa ce familia a incercat sa intervina, concubinul femeii i-a administrat o corectie severa si tatalui acesteia! Acum femeia, captiva – tunsa cu un cutit in cotetul porcilor – incaseaza non-stop batai pentru indrazneala parintilor de a se adresa politiei.

Tatal: “Bataile concubinului dureaza de ani de zile”

Luni, 5 martie, cei doi soti – Lidentia si Florin Tanta – asteapta, tacuti, pe culoarele Institutului de Medicina Legala Cluj. Barbatul este cel care a indeplinit deja formalitatile necesare consultatiei, semn ca el este cel cu probleme. Iar dialogul dintre noi incepe firesc, fara sa banuiesc dramatismul povestii pe care mi-o va relata. Marturiseste romul in varsta de 44 de ani: “Suntem tigani cinstiti si muncitori din tata-n fiu. De cand ne stim ne ocupam de confec-tionarea cosurilor, a maturoaielor, dar si, in sezon, cu recoltarea ciupercilor. De pilda, acum, pe langa maturoaie si cosarci vindem la Cluj si ghiocei… Dar problema pe care o avem se pare ca ne depaseste – si nu ne mai descurcam nicicum. Avem o fata, Nadia – ajunsa la varsta de 20 de ani – care pe cand avea 14 a fost rapita, dupa ce a fost prostita de un baiat din sat, Daniel. A ramas acolo, la el, in ciuda impotrivirii noastre – respectivul fiind un om rau si violent, fara serviciu, pasionat doar de alcool si pacanele. Anii au trecut, astfel ca intre timp cei doi au impreuna doi copii, un baiat si o fata. N-am intervenit in forta niciodata pentru ca toata viata am ocolit scandalurile, hotiile pentru ca eu am crescut cu o educatie buna, in ciuda faptului ca n-am avut tata, care a decedat cand eram mic”. Arata in continuare ca bataile concubinului fiicei sale dureaza de ani de zile, fiind ceva la ordinea zilei, insa un eveniment petrecut cu cateva zile in urma l-a determinat sa nu mai astepte si sa incerce sa-si recupereze fata si nepotii, paziti strasnic de Daniel si cei patru frati ai sai: “In 28 februarie a scapat acasa, povestindu-ne ca a fost batuta de catre concubin, chiar in cotetul de porci, unde acesta a si tuns-o cu un cutit, drept pedeapsa pentru o fapta inchipuita. Pe deasupra, cand i-a venit criza i-a taiat, pentru a treia oara, buletinul si actele copiilor – pe care eu le-am refacut deja de doua ori. Apoi, in 1 martie a plecat impreuna cu mama ei si fetita de doi ani si jumatate, pana la Cluj, ca sa vanda niste ghiocei”. Povesteste ca, la intoarcere, pe la ora patru si jumatate dupa-amiaza Daniel le astepta in statia de autobuz, turbat de furie. Dupa injuraturi adresate celor doua, acesta a incercat sa-i smulga Nadiei fetita din brate ca s-o duca la casa lui, in ciuda plansului si impotrivirii fetitei si a mamei. Intervine in discutie Lidentia, cu o privire de om disperat: “Am intrat intre ei, ca sa-l impiedic sa ia fetita dar Daniel mi-a ars o palma si un picior. Am cazut la pamant si un barbat care vazuse ce s-a intamplat a sunat dupa sot, care a venit intr-un suflet”. Continua Florin descrierea scenei: “L-am intrebat, frumos, pe Daniel de ce-a lovit-o pe sotie si pe Nadia, la care el m-a injurat si a luat o secure de la un vecin si a aparut cu ea in fata mea. Intre timp a venit un frate de-al lui, cu o bata in mana, pe care i-a dat-o. Apoi au sarit amandoi la mine si m-au trantit la pamant acoperindu-ma de lovituri – pe spate, in cap, la coaste si la picioare. Eu n-am mai stiut nimic de mine fiindca mi-am pierdut cunostinta pentru vreo patru-cinci secunde”…

“Speram sa rezolvam azi”…

In continuare, dupa ce si-a revenit, Florin Tanta a cerut, prin telefon, ajutorul politiei si, dupa circa o jumatate de ora, a aparut un echipaj de la sectia din comuna Baciu. Explica mai departe Florin Tanta: “Nu m-am dus la spital decat dupa venirea noptii, cand m-am simtit rau de tot si am sunat atunci dupa salvare. Am ajuns curand la U.P.U.Cluj unde medicii mi-au acordat primul ajutor si acum, iata-ma, aici, la I.M.L. Cluj ca sa-mi scot cetificat medico-legal si sa fac, pe baza lui, plangere impotriva lui Daniel!” Este poftit in cabinetul de consultatii, de unde se intoarce cu un certificat in mana. In timp ce si-l impatureste, meticulos, revine Lidentia, cu energie sporita: “Tot asa, in fiecare zi Daniel vrea sa vina peste noi. Mi-as dori din tot sufletul sa se ia masuri impotriva lui, fiindca fata nu-i obligata sa stea cu forta cu el, batuta si chinuita”! “Mai am un baiat de 22 de ani, pe langa Nadia, casatorit legitim cu sotia lui. La noi in casa n-a fost scandal niciodata si suntem casatoriti de 23 de ani. Eu n-as putea – daca sotia ar vrea sa depuna divort de mine – s-o oblig sa ramana impotriva dorintei sale. De aceea nu-i inteleg acestuia modul cum gandeste – daca gandeste cumva! Si, inca un lucru: atata timp cat fata a stat la noi, batuta si vai de capul ei, Daniel si-a dus o femeie, in casa, pe care a alungat-o dupa aceea si a luat-o apoi, dupa cateva zile, cu forta inapoi, pe Nadia. Insa marea noastra suparare e ca si la aceasta ora fata noastra e tot la el acasa, sechestrata, batuta, plina de vanatai si tunsa cu cutitul. Speram sa rezolvam azi (n.n. – luni, 5 martie) la politie unde suntem asteptati, la ora 14.00”, adauga Florin. In continuare, cei doi isi iau ramas bun si parasesc, in graba, sediul institutiei medicale clujene.

