Caz INCREDIBIL O femeie a fost sechestrata vreme de cinci ani de zile de iubitul ei pe care l-a cunoscut pe internet

O femeie din Rucăr, județul Argeș, care susțin că a fost sechestrată timp de 5 ani în casă de concubinul cunoscut pe internet, a fost salvată după ce a scris un bilet prin care cerea ajutor și l-a pus în pachețelul fiicei ei. Polițiștii au deschis o anchetă, iar agresorul este cercetat în libertate, scrie Mediafax.

Andreea, o tânără de 33 de ani, din județul Iași, susține că a fost sechestrată timp de cinci ani în casa concubinului său, din comuna Rucăr, județul Argeș. În prezent internată într-un centru pentru victime ale violenței în familie, aceasta a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că a reuşit să scape după ce a ascuns un bilet prin care a cerut ajutor în pachetul cu mâncarea fetiţei sale. Aceasta a rugat-o pe copilă să o anunțe pe educatoare, la grădiniță, că în sandwich are o scrisoare.

„Am prins momentul că el (concubinul – n.r.) a plecat la un vecin peste drum, m-a încuiat cu fetița în cameră, cu cheia. Am luat un pix și o foaie și mi-am scris tot chinul și coșmarul trăit de atâția ani. Îmi spusese că a doua zi mergem să ducem fata la grădiniță. Mi-a spus că trebuie să ducem fata la grădiniță, grădiniță la care soacra mea este femeie de serviciu. Am zis că asta este singura mea scăpare, de a-i arăta doamnei educatoare acest bilet să-l ducă la Poliție. I-am spus fetei de bilet când am ajuns acolo, am dus-o în vestiar și i-am spus «mami, vezi că ai aici, în sandwich o hârtiuță, să nu o arunci, să i-o dai doamnei educatoare!». Am vrut să fiu sigură că va găsi biletul. A fost riscant”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, femeia de 33 de ani.

Acesta susține că, în ultimii cinci ani, a ieșit din casă numai când a fost însoțită de concubinul ei și nu avea voie să ridice privirea din pământ, iar în casă avea camere de luat vederi. În ziua în care a fost anunțată Poliția, tânăra spune că ar fi fost amenințată cu moartea, chiar în interiorul grădiniței.

„Doamna educatoare m-a văzut când am venit la 12.00, că noi în toată perioada în care fata a fost la grădiniță, am stat în permenență în vestiar, în incinta grădiniței, unde mama lui lucrează. Este femeie de serviciu. Și în acea zi am avut discuții aprinse acolo. Mama lui avea o lamă de cuțit acolo, în vestiar, pe dulap, el a pus mâna pe acel cuțit și m-a amenințat, spunându-mi că îmi arătă cât e de șmecher și nu îmi e frică de nimeni. Ne-am certat pentru că eu eram lovită, îmi spunea să mă feresc să nu mă vadă doamna educatoare când intru în clasă după fată, să o îmbrac, să nu îmi vadă față. Eram umflată și vânătă și îi era frică să nu vadă doamna”, spune Andreea.

Calvarul ar fi început pentru ea în urmă cu cinci ani, când l-a cunoscut pe bărbatul din Argeș pe internet, când era căsătorită și avea doi copii, care au acum 11, respectiv 12 ani, și de care nu mai știe nimic.

La începutul relației cu bărbatul de 39 de ani, Andreea a rămas însărcinată, iar fiica lor, acum în vârstă de cinci ani, ar fi fost martoră la bătăile pe care le primea mama ei.

„Eu am venit în Argeș în 2012. După două săptămâni au început primele bătăi. Venisem cu cei doi copii ai mei. În 2013 aveam și fetița cu el. A venit tatăl celor doi copii și am fost de acord să îi dau lui, ca să fie în siguranță. Am crezut că voi încerca să scap și eu, cu timpul. Apoi a început calvarul. Nu pueam să plec de acasă sub nicio formă, decât însoțită de el, de mână, ca lumea să vadă că suntem o familie fericită, țineam capul plecat tot timpul în pământ, dacă încercam să îl ridic automat mă lovea peste cap, peste gură. Cu familia mea nu am putut să iau legătura. Nu aveam telefon, acces la internet, el ținea legătura cu fostul soț pe internet și îi spunea că nu vreau să aud de cei doi copii, că sunt fericită, că am copilul meu. Avea și o cameră de supraveghere comandată de pe internet, pusă în holul casei. Că aș fi eu infidelă. Nu lucra nici el, trăiam din ajutor social, alocația fetei și din ce îi trimiteau surorile lui din Germania. Muncea mama lui pentru noi. Mama lui locuia cu noi, la parter, știa, a luat parte la bătăi. Am fost ținută de mama lui și de surori, se temeau că mă duc la Poliție și îi fac lui rău. Fata m-a văzut de multe ori plină de sânge. Mă întreba că tati mi-a făcut iar buba. Anul trecut, fata a mers doar o lună la grădiniță, pentru că eram bătută și găsea motive, că fata este bolnavă”, a mai declarat Andreea.

Biletul pus în pachețelul fetei a fost găsit de educatoare, iar aceasta și-a dat seama de situația disperată a femeii.

„În timp ce fetița mânca, bilețelul era pe măsuță. Ea nu comunica așa, dacă o întrebi răspunde, așa nu. Ea l-a pus pe masă. Se vedea că este un copil timorat. Am avut un moment de teamă, imboldul a fost de a suna, pentru că mi-am dat seama că se află într-o situație disperată. Era la ochi vânătă, dar dacă nu citeam biletul nu știu dacă aș fi intervenit, în familie nu poți interveni așa oricum. Scria în bilet ceva de genul «Doamna educatoare, sunteţi singura mea salvare!»”, a precizat educatoarea.

Femeia din Iași se află acum într-un centru al DGASPC, din Argeș, alături de fiica ei.

„Se află în centrul nostru. Prin intermediul Poliției a ajuns în centrul nostru. Beneficiază de servicii de specialitate, este cu copilul. Ea a declarat că se află în această relație de cinci ani, că la scurt timp după intrarea în această relație au început actele de violență manifestate asupra ei, însemnând și abuz emoțional, psihologic, agresiune fizică. Într-un final, așa cum a menționat, a găsit o modalitate de a comunica în ce situație se află, a pus un bilețel în pachețelul copilului, care a intrat în posesia educatorului copilului, care am înțeles că a anunțat organele de Poliție”, a precizat, marți, pentru MEDIAFAX, Iuliana Matei, directorul adjunct al DGASPC Argeș.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile - Liderul PSD nu vrea să semneze sesizarea CCR privind protocoalele din justiție .

Concubinul Andreei este cercetat, în libertate, pentru violență în familie și privare de libertate.

„Noi am fost sesizați inițial de violență în familie, de faptul că femeia ar fi fost bătută de soțul ei, în comuna Rucăr. Este vorba despre un bărbat de 39 de ani, din localitate, într-o relație de concubinaj cu o femeie. Are o fetiță de cinci ani. Colegii mei, în urma sesizării care a venit săptămâna trecută, miercuri, au mers în aceeași seară și au verificat aspectele, iar ca urmare a rezultatului primelor verificări s-a luat măsura internării femeii împreună cu fiica sa într-un centru de ocrotire a victimelor violenței în familie. Dosarul mai vizează și infracțiunea de privare de libertate”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș.