CAZ INCREDIBIL: Si-au facut singuri o strada privata, dar acum au parte de un adevarat calvar. Oamenii cer interventia de urgenta a autoritatilor - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Oamenii au decis sa renunte fiecare la o parte din teren pentru a-si amenaja o strada care sa le deserveasca ca si cale de acces spre locuinte • Marea surpriza a venit in momentul in care in zona a inceput demararea unor noi proiecte imobiliare care au dus la ingustarea drumului pana in momentul in care oamenii au devenit ingrijorati ca masinile de pompieri sau salvarile nu vor mai putea ajunge la casele lor • Scandalul care dureaza de aproape jumatate de an nu a gasit inca o finalitate care sa readuca siguranta locuitorilor • Astfel de situatii se intalnesc frecvent in Zona Metropolitana Iasi, acolo unde s-a construit intr-un ritm accelerat si haotic in ultimii ani Mai multi ieseni care si-au construit ca ...