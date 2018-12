Caz inedit! Un avocat iesean a mers la Parchet si a recunoscut totul, cu lux de amanunte! Un judecator i-a facut plangere chiar in sala de judecata!

sala de judecata si biblie la noul palat de justitie iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Este avocat in Baroul Iasi inca din anul 2005 si nu s-a asteptat niciodata sa mearga in fata unui procuror pentru a recunoaste propriile fapte • Plangerea impotriva avocatului Constantin Bacauanu a fost facuta chiar de presedintele unui complet de judecata care a observat ca se afla pe lista avocatilor suspendati • Din cauza ca nu si-a platit taxele la Baroul Iasi, Constantin Bacauanu a fost suspendat din profesie • Crezand ca nimeni nu va observa acest lucru, a imbracat roba si a intrat in sala de judecata la doua termene intr-un dosar civil • Ieri, judecatorii au parafat acordul de recunoastere, incheiat cu procurorii • Este s ...