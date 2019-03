Caz medical extrem de rar! O fetita s-a nascut cu sora ei geamana in propriul pantec

Bebelus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz medical extrem de rar in Columbia. O fetita s-a nascut cu sora ei geamana in pantec. Itzamara, venita pe lume in data de 22 februarie, prezenta o malformatie foarte rar intalnita. De la primul caz, descris in 1808, medicii au mai avut putine ocazii pentru a studia ceea ce in termeni medicali se numeste "Fetus in fetu". Mai precis, copila avea in pantec embrionul bebelusului geaman. Medicii au bagat-o imediat in sala de operatie, pentru a extirpa trupul de 45 de milimetri si 14 grame din interiorul ei, iar interventia a fost un succes. Mama copilei, Monica Vega, a declarat ca specialistii au detectat ca ceva este in neregula in luna a saptea a sarcinii. Potrivit The Sun, care ...