Caz medical rar: de ce rinichiul unei femei a inceput sa se deplaseze

O femeie de 28 de ani din Michigan, Statele Unite, a fost victima unui caz medical rar in care rinichiul sau drept se misca, simtind, asa cum a precizat doctorii, „ca o minge care se misca in ea" atunci cand se ridica. Timp de aproape sase ani, femeia a trecut prin dureri abdominale severe pe partea dreapta si se simtea mai intens atunci cand statea in picioare, scrie descopera.ro, care citeaza Live Science. Un rinichi plutitor sau nefroptoza rinichiului este o conditie in care organul cade in pelvis atunci cand o persoana sta ridicata. In cazul femeii, rinichiul drept a cazut mai mult de sase centimetri, ceea ce inseamna o distanta echivalenta cu doua vertebre. Motivul condi ...