Caz medical rar: O femeie nu simte durerea, iar oamenii de stiinta tocmai au descoperit de ce

Jo Cameron, in varsta de 71 de ani, i-a uimit pe medici, recuperandu-se in timp record dupa mai multe interventii destul de dificile. In plus, nu a avut dureri si nici nevoie de calmante. Dandu-si seama ca au de-a face cu un caz special, medicii au supus-o unor teste si au descoperit ca exact asa stateau lucrurile.