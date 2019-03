Caz ȘOCANT din Romania: O profesoara a fost batuta de un elev, pentru ca nu l-a lasat sa se uite la filme porno in timpul orei

O profesoara de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu”, din Vulcan, judetul Hunedoara, a trecut prin momente de coşmar după ce ar fi interzis unui elev din clasa a VII-a sa mai vizioneze site-uri pornografice in sala de clasa. După ce a fost agresată şi ameninţată cu moartea de elevul ei, profesoara, care este şi dirigintă la clasă, a depus plangere la Poliţie, scrie realitatea.net.

"In data de 7 noiembrie 2018, elevii clasei a VII-a, a caror diriginta sunt, mi-au aratat o postare pe Facebook a elevului M. Adrian. Postarea a fost publicata in 6 noiembrie 2018 si continea un text prin care eram amenintata cu moartea: „Eu o sa ucid pe doamna diriginta". Am informat directorul unitatii si am discutat telefonic cu mama elevului, care a tratat in mod superficial incidentul, aceasta amanand mereu intalnirea directa si nu a mai participat la sedinta cu parintii. Dupa postarea textului, elevul a absentat si a revenit la cursuri in 12 noiembrie 2018, laudandu-se colectivului clasei a VII-a cu fapta sa. Deoarece de la prima ora de curs a folosit un limbaj vulgar, am informat parintele, care a venit la scoala si l-a luat de la cursuri. Consider ca prin postarea amenintarii in mediul on-line, elevul a creat panica atat in randul colegilor sai cat si al profesorilor si prin limbajul sau a afectat autoritatea cadrelor didactice. De asemenea, mie mi-a creat o temere, temandu-ma pentru integritatea si chiar viata mea si a familiei mele", a scris profesoara agresată in plangerea formulata la Poliţie, citată de Adevarul.

„In data de 5 decembrie 2018, aflandu-ma in cancelaria unitatii, am fost chemata de un elev in sala de clasa, deoarece elevul M. Adrian o lovea pe ingrijitoare. M-am deplasat la eajul al doilea si l-am vazut pe acesta lovind usa clasei in care se adapostise ingrijitoarea, dupa terminarea orelor. M-am apropiat de elev si am incercat sa aflu motivele furiei lui. L-am intrebat folosind un ton calm, impaciuitor, de ce este suparat. Acesta s-a indreptat spre mine si m-a prins cu mainile de par, provocandu-mi dureri si facandu-mi imposibila apararea, tipand si injurandu-ma. In ajutorul meu au venit doi elevi si o profesoara de matematica. Acesta si-a desclestat mainile din parul meu si s-a reprezit asupra doamnei profesor. Cu greu am reusit sa-l izolam, inchizand usa de acces de la etajul al doilea", a scris profesoara, in plangerea depusa la Politie.

Un echipaj de politie a fost chemat la fata locului pentru a-l calma pe elev. Profesoara a ajuns in spital, in stare de soc si cu mai multe contuzii.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru lovire si alte violente, precum si pentru amenintare.