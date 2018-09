Caz șocant in Neamț! Un batran s-a spanzurat in curtea unui azil, dupa ce a aflat ca taxele la camin s-au dublat

Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al oraşului american New York, se pregăteşte să se înscrie în cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formaţiunii în scrutinul prezidenţial din 2020, afirmă surse citate de cotidianul britanic The Times, conform mediafax. Michael Bloomberg, ...

Nascut in satul Toflea, judetul Galati, omul de afaceri Gruia Stoica a plecat de la zero si a reusit sa dezvolte in ulti...