Caz șocant: O tanara a fost ”imbalsamata de vie”in timpul unei operații

Ekaterina Fedyaeva, o rusoiaca in varsta de 28 de ani a fost "imbalsamata de vie" in timpul unei operatii. Femeia era supusa unei operatii de inlaturare a chisturilor ovariene, insa medicii i-au administrat accidental formol, substanta utilizata si pentruconservarea cadavrelor. La scurt timp dupa operatie femeia a inceput sa se planga din cauza durerilor groaznice, iar dupa 14 ore aceasta a murit. Conform The Verge formolul contine in proportie de 40% formaldehida. "Daca i-a fost administrata o intreaga punga de formol chiar nu stiu cum a trait 14 ore," a declarat Caleb Wilde, directorul unei case funerare din Pennsylvania. Conform unor surse, spitalul ar fi utilizat formolul pentru a dezinfecta instrumentele chirurgicale. Formaldehida schimba tesutul la un nivel molecular pentru ca bacteriile sa nu se mai poata hrani cu tesuturile. In cazul femeii din Rusia, inima ar fi pompat formolul prin artere si catre intregul corp. "Nici nu imi pot imagina cat de dureroasa a fost senzatia," a declarat Wilder. sursa: descopera.ro și sanatate.bzi.ro