Caz socant in Salaj: Minor de 8 si 14 ani, exploatati sexual de propria matusa in scopuri pornografice

Caz socant in Salaj

La data de 28.08.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatei R. N. F, în vârsta de 48 de ani, pentru savârsirea infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului, agresiune sexuala si participatie improprie la infractiunea de pornografie infantila, arata graiulsalajului.ro

În fapt s-a retinut ca în perioada în perioada ianuarie 2017- iulie 2018, doi minori în vârsta de 8 ani si respectiv 14 ani, au fost încredintati în plasament de catre Comisia Pentru Protectia Copilului, matusii materne, inculpata R. N. F., pe considerentul ca mama acestora are probleme de sanatate si nu se poate ocupa de minori întrucât necesita o serie de investigatii medicale si interventii chirurgicale.

Astfel, în data de 26.07.2018, suspectul B. B. A., în vârsta de 19 ani, s-a prezentat la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sesizând faptul ca cei doi minori care i-au fost încredintati inculpatei R. N. F. spre crestere si educare sunt supusi la rele tratamente de catre aceasta, ocazie cu care a prezentat mai multe imagini în acest sens.

Din cercetarile efectuate în cauza a rezultat faptul ca în perioada ianuarie 2017- iulie 2018, inculpata R. N. F l-a supus pe minorul în vârsta de 8 ani, în repetate rânduri, la pedepse inumane si de o cruzime iesiti din comun, în masura sa puna în primejdie grava dezvoltarea fizica intelectuala si morala a acestuia. Punerea în primejdie grava a dezvoltarii fizice intelectuale si morale a minorului se desprinde atât din natura pedepselor aplicate menite sa înjoseasca si sa umileasca minorul, cât mai ales din durata acestor pedepse si modul lor de executare pe perioade foarte lungi de timp (o noapte întreaga).

Astfel, inculpata îl obliga pe minor sa stea în genunchi, legându-l la gura cu un fular, îmbracat în haine de iarna, cu mâinile întinse si cu o bâta pe acestea, fortând-ul sa stea în aceasta pozitie timp de aproximativ 20 de ore, lânga o soba, fara a mânca sau a bea apa.

De asemenea, în aceeasi perioada infractionala, inculpata R. N. F împreuna cu suspectul B. B. A. l-au determinat pe minor, prin amenintarea cu cutitul, sa efectueze activitati cu caracter sexual, în prezenta acestora si a surorii minorului.

Inculpata R. N. F împreuna cu suspectul B. B. A. au determinat-o pe minora, care a actionat sub constrângerea morala a celor doi, fara vinovatie, sa filmeze acte sexuale si au înlesnit filmarea acestuia, producând, detinând si stocând în acest fel material pornografic, pe care l-au distribuit ulterior si altor persoane.

Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate pe raza orasului Simleu Silvaniei, la locuintele inculpatei R. N. F, au fost ridicate în vederea cercetarilor un hard-disk, trei telefoane mobile, un cutit si o bâta, precum si mai multe obiecte de îmbracaminte si încaltaminte folosite în activitatea infractionala.

În cursul zilei de astazi, inculpata R. N. F urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.

Actiunea a fost efectuata împreuna cu ofiteri de politie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj.

Facem precizarea ca, pe întreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.

Directoarea DGASPC Salaj, Violeta Milas, ne-a declarat ca institutia pe care o conduce a fost cea care a sesizat DIICOT-ul despre faptul ca copii erau supusi unor actiuni ale matusii care nu li se pareau in regula. Din Comisia Pentru Protectia Copilului care încredintati copii în plasament matusii lor fac parte secretarul CJ Salaj Cosmin Vlaicu - presedinte, Violeta Milas - vicepresedinte si cinci membri: Petrica Ianc - Inspectoratul Scolar Salaj, Pop Alexandru - director AJPIS, Coste Alexandru - Asociatia Provita Iaz, Labos Eva - DSP Salaj, Suzana Almaszi - Asociatia Prader Willi. "S-a facut o ancheta de catre colegii nostri de la primaria de domciliu (nr. Simleu) in baza caruia comisia a incredintat copii matusii lor. Avem niste informatii pe care le primim de la primarie, vecini. Nu intotdeauna avem toate informatiile adevarate. Cei doi copii, un baietel de 8 ani si o fetita de 14 ani au fsot preluati de catre noi in sistem de urgenta si se afla in acest moment intr-un centru social. Nu cunoastem alti membri ai familiei care sa ne sprijine si sa preia copii. Cel mai probabil vor ajunge intr-un centru tip familial. Avem in atentie si alte cazuri de abuzuri sexuale atat intre minori, cat si intre adulti si minori. Este vorba de 4-5 cazuri care trebuiesc verificate, nu intotdeauna ele se adeveresc.", ne-a declarat directoarea DGASPC Violeta Milas.

