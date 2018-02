Caz SOCANT intr-o comuna din judetul Iasi! Un barbat este tinut intr un cotet de animale de catre familie! Imaginile sunt ingrozitoare - VIDEO

Barbat 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 51 ani este tinut in contitii inumane de catre familia fratelui sau. Conditiile in care este tinut intrec orice imaginatie! Barbatul, far picioare si cu probleme psihice, este tinut in intuneric de mai bine de un an intr-o "locuinta" improvizata (bordei) in spatele curtii, invelit doar cu cateva paturi. Acum, autoritatile incearca sa ii gaseasca un loc intr-un centru medico-social. Sursa: Atenție Poliția Iași Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:69114,domai ...