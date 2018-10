Caz socant intr-un judet din Romania! Un politist s-a impuscat in cap

Impuscat in cap google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist de frontiera s-a impuscat in timp ce se afla intr-o misiune navala, la Isaccea. Politistul de frontiera se afla la bordul unei ambarcatiuni a politiei de frontiera, impreuna cu un coleg. La un moment dat, acesta a coborat de pe barca, spunandu-i colegului ca merge sa verifice ceva. In timp ce se afla pe mal, s-a impuscat in cap cu arma din dotare. Alerta la Arad! Un barbat a fost impuscat dupa o rafuiala a interlopilor in plina strada Colegul sau a auzit impuscatura si a realizat ca s-a intamplat ceva. La peste doua ore de cautari, trupul neinsufletit al politistului de frontiera a fost gasit, undeva in jurul orei 4.00. Acesta avea 44 de ani, era casatorit si avea doi copii, scrie tulcean ...