Caz socant la Iasi! O femeie a nascut un bebelus mort chiar pe calea ferata! Totul este de neimaginat

Caz socant in Iasi. O femeie a nascut un bebelus mort chiar pe calea ferata. Povestea este una cu adevarat tragica. Concret, femeia s-a deplasat pe calea ferata in incercarea de a-si face nevoile fiziologice. Femeia a adus pe lume un bebelus mort. Speriata a anuntat autoritatile. Ajunsi la fata locului si dupa mai multe cercetari, medicii au ajuns la concluzia ca tanara in varsta de 20 de ani, cara in pantece un bebelus mort de aproximativ doua saptamani. Tanara nu stia ca bebelusul ce il poarta in pantece este lipsit de viata. Femeia a fost examinata medical, iar starea ei de sanatate este una stabila. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Intamplarea a avut loc ieri, la ora 16.00. Daca ...