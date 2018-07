Caz socant la Slobozia: un mort a fost chemat in instanta, pentru a fi obligat la munca

O judecatoare analizeaza „opinia” Comisiei de la Veneția: „Conține erori factuale” Judecătoarea Dana Gîrbovan, preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, analizează opinia preliminară a Comisiei de la Veneţia pe tema legilor justiţiei. Aceasta afirmă că este nevoie de un dialog între autorităţile din România şi Comisia de la Veneţia, pentru corectarea unor “ ...

Hipodromul din Ploieşti organizează duminică tradiţionalul Derby al oraşului la trap. Reuniunea hipica include 8 curse, 4 de trap şi 4 de galop, din care 6 sunt dotate cu premii şi doua de calificare. Program reuniune hipica 22.07.2018 Cursele încep la orele 10.00 şi se vor încheia la orele 14.00 odată cu ultima festivitate de

Cosmin Natanticu se pregătește de nuntă! Marele eveniment va avea loc în septembrie, iar comediantul și aleasa inimii sale au făcut câteva mărturisiri în legătură cu cel mai important eveniment din viața lor. Cosmin Natanticu și Eliza Georgescu se vor căsători în mai puțin de două luni. Marele eveniment va avea

Un bărbat din judeţul Iaşi a ajuns, joi, în stare gravă la spital, împreună cu soţia sa căreia ar fi încercat să-i dea foc. Medicii ieşeni au declarat, joi, că un bărbat de 38 de ani, din localitatea Trifeşti, şi soţia sa, în vârstă de 35 de ani, au fost

Klaus Iohannis a anunţat în aceată după-amiază că a fost nevoit să promulge legea 304 din 2004 privind organizarea judiciară, după ce a epuizat toate căile de atac. Preşedintele României a subliniat că va sesiza Curtea Constituţională referitor la modificările aduse legii 303 din anul 2004. De asemenea, șeful statului a declarat că a cerut

Politia i-a suspendat permisul de conducere lui Oreste Teodorescu. El acuza un agent de abuz in serviciu Oreste Teodorescu a rămas fără permisul auto pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a fost oprit în trafic de poliţiştii din Ilfov care îl acuză că a fost recalcitrant. Pe de altă parte, Oreste Teodorescu acuză un agent de poliţie de abuz în serviciu.

Guvernul aproba suma de 1 miliard de euro pentru contracte de finantare multianuale in Cultura. Fondurile vor fi folosite pentru restructurarea si construirea de monumente istorice, biblioteci si muzee Guvernul a aprobat, joi, ordonanţa de urgenţă prin care vor fi alocate multianual fonduri în valoare de un miliard de euro pentru achiziţia, restructurarea şi construirea de monumente istorice, biblioteci şi muzee, "în acord cu programul de guvernare şi Convenţia Naţională pentru Cultură".

Presedintele Iohannis a anuntat ca a promulgat Legea 304/2004, dar cere rediscutarea Legilor Justitiei in Parlament Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că a fost nevoit să promulge Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, după ce a epuizat toate procedurile de contestare, şi a solicitat Parlamentului reintroducerea în circuitul legislativ a Legilor Justiţiei odată cu sesiunea de toamnă. "Este clar c ...

Tara despre care Donald Trump a spus ca reprezinta o posibila AMENINTARE la adresa pacii mondiale a transmis ca respecta prietenia cu SUA Guvernul din Muntenegru a afirmat joi că cel mai nou aliat NATO respectă relaţiile de prietenie cu Statele Unite, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat că acesta reprezintă o potenţială ameninţare la adresa păcii mondiale, relatează site-ul publicaţiei Balkan Insight.