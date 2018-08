Caz unic in istoria justitiei iesene! Un militar profesionist a fost dat afara din Unitatea Militara pentru ca era prea gras! Nu putea lupta cu inamicii!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Lucian a fost luat la ochi de medicii din cadrul Spitalului Militar pentru ca era supraponderal • Medicii i-au recomandat sa slabeasca intr-un timp cat mai scurt pentru a putea lucra in continuare • Comisia medico-legala a stabilit ca din cauza ca este supraponderal are deficienta functionala de 60 la suta si nu poate face fata provocarii de a fi militar • S-a plans judecatorilor de la Curtea de Apel Iasi si a cerut sa fie lasat sa munceasca • Numai ca judecatorii au stabilit ca militarul nu poate apara tara de inamici daca are aceste deficiente medicale Lucian M. a fost dat afara din cadrul Unitatii Militare in care lucra din cauza ca era prea gras. Este unul dintre putinii militari profesionisti din R ...