Cazul BIOROMOIL. Cum poate ajunge in faliment o afacere viabila care se pregatea sa iasa din insolventa

Cazul companiei romanesti BIOROMOIL SRL este socant prin prisma deciziei de intrare in faliment a acestei companii de succes pe piata produselor petroliere si derivate.

Pe scurt, compania apartine cetateanului roman Vlad Chetrar, fiind infiintata in anul 2007 si avand o cifra de afaceri care se ridica la sute de milioane de euro. In anul 2012, din cauza unor parteneri si in urma unor rapoarte de control ANAF, au aparut diferente de aplicare a accizelor pentru produse petroliere (fara nicio vina a SC BIOROMOIL SRL), iar societatea a intrat in procedura de insolventa, din cauza unor intarzieri de plati, sub numarul de dosar 35925/3/2012, la Tribunalul Bucuresti, sectia a VII-a civila. Dupa intocmirea tabelului creditorilor si inceputul procedurii de insolventa, asociatul Bioromoil SRL, Vlad Chetrar, a depus toate eforturile si a reusit, dupa o prealabila intelegere cu adunarea creditorilor, sa oblige partenerii vinovati sa vireze in conturile societatii 85 % din sumele datorate creditorilor. Atunci a apărut judecatorul sindic Viorica Simona Matei, alături de avocatii de la Nestor&Nestor (reprezinta un creditor minoritar si care a intrat la masa credala doar pentru ca Bioromoil nu a achizitionat o marfa de la compania Adm International Sarl), scrie puterea.ro.

În anul 2018, in luna august, judecatorul sindic Viorica Simona Matei se pronunta pentru intrarea in faliment a societatii, masura ceruta de creditorul majoritar Roman Nikitin, care a uitat ca s-a angajat sa suporte cheluielile cu desfasurarea procedurii de insolventa, lucru consemnat printr-o incheiere!

Cel mai mare creditor al Bioromoil era Lardue Holdings BV, cu sediul in Amsterdam, si care ii apartine lui Roman Nikitin. In 12 februarie 2018, firma si-a cesionat datoria de aproximativ 10.000.000 euro tot lui, adica persoanei fizice Roman Nikitin, cu 1 EURO, semnatura fiind aceeasi si pentru persoana juridica Lardue si pentru persoana fizica Roman Nikitin. Astfel, toata operatiunea a devenit o posibilă spalare de bani, prin disimularea sumei reale si prin neplata taxelor, avand in vedere faptul ca firma Bioromoil este sub jurisdictia statului roman!

Printr-un raport ANAF, s-a constatat ca Lardue Holdings si-a inventat un creditor, o companie care nu exista.

Un judecator de la Tribunalul Bucuresti, Viorica Simona Matei, declara falimentul unei companii de succes in detrimentul unui infractor pe nume Roman Nikitin care, prin avocatul sau, Ionut Dobrinescu, s-ar fi laudat cu relatia pe care o are cu cabinetul de avocatura Nestor & Nestor si chiar cu judecatorii.