Cazul care a cutremurat Romania! „Ti-am inviat fiica! Ti-o dam la telefon”. Asta a auzit o mama dupa ce si-a ingropat copilul. E incredibil ce a urmat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viata unei mame a fost data peste cap dupa ce a primit un telefon misterios. La capatul firului era cineva care i-a spus urmatoarele: „Ti-am inviat fiica. Ti-o putem da la telefon”. Caz cutremurator la Maureni Fiica ei Amelia s-a stins din viata la varsta de doi anisori. Recent, femeia a descoperit ca mormantul la care se ruga zi de zi, plangandu-si fetita, este gol. Denisia a povestit clipele cumplite prin care a trecut la 4 luni de la inmormantarea micutei, intr-o emisiune de televiziune. „In data de 15 februarie am mers cu ea, 15 ianuarie, am mers cu ea la spital. Imi vomita, avea diareee si febra. Ni s-a spus ca trebuie sa stam internate… Noi nestiind, am stat internata cu ea, o saptamana. Si nu ...