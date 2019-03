Cazul in care SIIJ a vrut sa ia dosarul Dragnea - Tel Drum de la DNA a ajuns in atentia Curtii de Justitie a UE

Modul in care procurorul Adina Florea, de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), a incercat sa preia de mai multe ori de la DNA, dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, in baza unui denunt anonim, apare in cea de-a patra sesizare trimisa de magistratii romani la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) . Sesizarea a fost facuta de Curtea de Apel Brasov.