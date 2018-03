Cazul Tandarei, nerezolvat de 8 ani. Politistul britanic care a lucrat la dosar s-a declarat socat ca traficantii inca sunt liberi

Cazul Tandarei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazul romilor de la Tandarei, acuzati ca au traficat 181 de copii la cersit si furat in Anglia, se judeca de 8 ani la Tribunalul Harghita. Fara sa se ajunga insa la o sentinta. Astazi, romii au avut termen si au mers la instanta. S-au plans de durata mare a procesului. "Sunt socat!" - a declarat Bernie Gravett, politistul britanic care a lucrat la caz alaturi de colegii romani, cand a auzit ca traficantii din Romania sunt bine merci, in vreme ce traficantii prinsi la Londra au fost condamnati demult. Imaginile din materialul video au fost difuzate de televiziuni din toata lumea in 2010. Au aparut inclusiv la BBC si Al Jazeera. 26 de romi din Tandarei, langa Slobozia, au fost arestati pentru ...