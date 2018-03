Cazuri de comportament abuziv si hartuire sexuala in cadrul organizatiei One Campaign cofondata de Bono

O anchetă internă a dezvăluit existenţa mai multor cazuri de comportament abuziv şi hărţuire sexuală în cadrul organizaţiei One Campaign cofondată de Bono, solistul trupei U2. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Problemele au fost depistate la nivelul conducerii filialei din Johannesburg, între anii 2011 şi 2015, scrie The Hollywood Reporter. Înfiinţată în 2004, activitatea organizaţiei nonprofit este concentrată pe lupta împotriva sărăciei şi prevenirea bolilor, mai ales în Africa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Într-o scrisoare adresată membrilor şi publicată online, vineri, Gayle Smith, CEO al organizaţiei, a transmis că între anii 2011 şi 2015 mai mulţi membri ai echipei din Africa de Sud au fost mustraţi, subestimaţi şi batjocoriţi de conducere. Angajate ale organizaţiei au spus anchetatorilor că unul dintre supervizori le-a folosit ca animatoare la petrecerile pe care ea le dădea acasă la final de săptămână. În plus, o angajată a susţinut că un membru al conducerii a făcut mai multe remarci sexiste şi comentarii sugestive despre ea unui oficial al guvernului şi că a fost retrogradată după ce a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu demnitarul. Smith, care s-a alăturat organizaţiei în martie 2017, a spus că One Campaign a aflat despre aceste cazuri după ce angajaţii, care au părăsit posturile între timp, au făcut dezvăluiri pe reţelele de socializare în luna noiembrie a anului trecut. La acel moment a fost iniţiată şi ancheta internă. Acuzaţiile de hărţuire sexuală sunt, până acum, neconfirmate, a mai scris Smith, dar a subliniat că organizaţia nu minimizează nicio ...